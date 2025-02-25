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Kuzey Irak'ta Vefat Eden Güvenlik Korucusu Mehmet Şirin Menteş, Bitlis'te Uğurlandı

Kuzey Irak'ta Vefat Eden Güvenlik Korucusu Mehmet Şirin Menteş, Bitlis'te Uğurlandı
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Kuzey Irak'ta görev yaparken vefat eden Güvenlik Korucusu Mehmet Şirin Menteş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende, vali ve askeri erkan Menteş için başsağlığı dileklerini iletti.

Kuzey Irak'ta görevi başında vefat eden Güvenlik Korucusu Mehmet Şirin Menteş, memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta vefat eden Güvenlik Korucusu Mehmet Şirin Menteş, kılınan cenaze namazının ardından yapılan dualar eşliğinde Yoncabaşı Köy Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde konuşan Vali Ahmet Karakaya, kahraman Güvenlik Korucusu Menteş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.

Törene, 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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