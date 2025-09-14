Haberler

Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
Haber Videosu

Bursa'da suç örgütü üyeleri, tarihi Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan kuyumcuyu tehdit edip 10 milyon avro haraç istedi. Kuyumcunun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dükkanın bulunduğu çarşıda özel harekat polisleri önlem aldı. Çelik yelekli ve otomatik silahlı timler giriş ve çıkışları kapatıp devriye gezmeye başladı.

Bursa'da, günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan kuyumcuyu arayan suç örgütü üyeleri iddiaya göre 10 milyon avro haraç istedi.

KUYUMCUYU TEHDİT ETTİLER

Çete üyeleri, kuyumcuyu, parayı vermemesi halinde iş yerini basacaklarını söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine kuyumcu, polise başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı

OTOMATİK SİLAHLI TİMLER DEVRİYE GEZİYOR

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun dükkanının bulunduğu çarşıda da önlem aldı. Çelik yelekli ve otomatik silahlı özel harekat timleri, çarşının giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda nöbet tutup devriye gezmeye başladı.

Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBir SeS:

aslan parçaları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Aziz Mehmetcik her an her yerde Allah sizi korusun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?

Siyasette gözler yarınki kritik davada! CHP'yi neler bekliyor?
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadını bir türlü alt edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.