Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Kurultay soruşturmasında CHP'nin başını Kılıçdaroğlu yakmış
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Kuyucak'ta Öğrencilere Deprem Eğitimi ve Tatbikat Yapıldı

Kuyucak'ta Öğrencilere Deprem Eğitimi ve Tatbikat Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik deprem farkındalık eğitimi verildi ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim, suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularını da kapsadı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere deprem eğitimi verildi, tatbikat yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, JAK Tim Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuyucak ilçesi Yamalak İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminin ikinci yarısının başlaması sebebiyle çocukların suça sürüklenmesini yada suç mağduru olmalarını önlemek maksadıyla 'Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik' konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca etkinlikte öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde depremin tanımı, alınacak tedbirler, deprem çantası hazırlama, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timlerinin faaliyet konularında bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme faaliyetinin sonunda tüm öğrenci ve öğretmenlerle birlikte deprem tatbikatı yapılırken, çocuklara faaliyet sonunda Türk bayrağı dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü
img

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
img

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuktan polis memurunu mest eden jest

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.