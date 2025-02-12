Kuyucak'ta Öğrencilere Deprem Eğitimi ve Tatbikat Yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere deprem eğitimi verildi, tatbikat yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, JAK Tim Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuyucak ilçesi Yamalak İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminin ikinci yarısının başlaması sebebiyle çocukların suça sürüklenmesini yada suç mağduru olmalarını önlemek maksadıyla 'Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik' konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca etkinlikte öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde depremin tanımı, alınacak tedbirler, deprem çantası hazırlama, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timlerinin faaliyet konularında bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme faaliyetinin sonunda tüm öğrenci ve öğretmenlerle birlikte deprem tatbikatı yapılırken, çocuklara faaliyet sonunda Türk bayrağı dağıtıldı. - AYDIN