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Kuyucak'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Kuyucak'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, F.K. isimli şahsın evinde düzenledikleri aramada 11 adet paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Başaran Mahallesi'nde ikamet eden F.K. isimli şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramada toplam 55 gram olan 11 adet satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde (Kubar esrar) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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