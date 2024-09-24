Kütüklerin altında kalan işçinin acı sonu! Kamera ölüm anını böyle kaydetti

Gaziantep'te güvenlik kameraları tarafından kayda alınan bir görüntü izleyenleri kahretti. Görüntülerde tıra kütük yüklediği görülen işçilerden biri, kütüğün aniden kayarak üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.