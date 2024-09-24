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Kütüklerin altında kalan işçinin acı sonu! Kamera ölüm anını böyle kaydetti

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Bir iş kazasında kütüklerin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşçinin acı sonu, iş güvenliği konusunda yapılan uyarıları bir kez daha gündeme getirdi.

Gaziantep'te güvenlik kameraları tarafından kayda alınan bir görüntü izleyenleri kahretti. Görüntülerde tıra kütük yüklediği görülen işçilerden biri, kütüğün aniden kayarak üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Kütüklerin altında kalan işçinin acı sonu! Kamera ölüm anını böyle kaydetti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası İş Kazası Gaziantep 3-sayfa Güncel Kaza

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Yorumlar (2)

isa ercan:

ölmedi bence

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Emre null:

diğer işçiler de her an düşmeye devam etme potansiyeli olan kütuklere aldrmadan yanından geçmeye devam ediyor

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