Kütüklerin altında kalan işçinin acı sonu! Kamera ölüm anını böyle kaydetti
Bir iş kazasında kütüklerin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşçinin acı sonu, iş güvenliği konusunda yapılan uyarıları bir kez daha gündeme getirdi.
Gaziantep'te güvenlik kameraları tarafından kayda alınan bir görüntü izleyenleri kahretti. Görüntülerde tıra kütük yüklediği görülen işçilerden biri, kütüğün aniden kayarak üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.