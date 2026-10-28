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Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonunda 79 gözaltından 62'si tutuklandı

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Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonunda 79 gözaltından 62'si tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonunda 79 gözaltından 62'si tutuklandı
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı; 79 şüpheli gözaltına alındı, 62'si tutuklandı, 18'ine adli kontrol uygulandı. MASAK raporunda şüpheli işlem hacmi 14 milyar 928 milyon 530 bin TL tespit edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve örgütlü suç soruşturması kapsamında, 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheliden 62'si tutuklandı. MASAK raporunda şüphelilerin işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, bu amaçla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

85 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 79 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yapılan incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şüpheli işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Bu çerçevede 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer yandan, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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