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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 870 Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 870 Hap Ele Geçirildi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 2 bin 870 sentetik hap ve 1 gram kokain ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 870 sentetik hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 870 adet sentetik ecza ve 1 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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