Haberler

Kütahya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Kütahya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında Altıntaş ilçesinde 67 traktör sürücüsüne reflektör ve trafik güvenliği broşürü dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Reflektör Tak Görünür Ol" Projesi kapsamında Altıntaş ilçesinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince 31 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen etkinlikte, özellikle tarım araçlarının trafikte güvenli kullanımına dikkat çekildi.

Faaliyet kapsamında sürücülere; traktör römorklarında reflektör kullanımının önemi, devrilmelere karşı koruma sağlayan Koruma Demiri (ROPS) sistemlerinin kullanımı, tepe lambası bulundurulmasının gerekliliği ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde 67 traktör sürücüsüne toplam 67 adet reflektör ile trafik güvenliği konusunda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesinde reflektör kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, sürücülerin görünürlüğünü artıran bu tür ekipmanların düzenli olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje ile traktörlerin trafikte daha görünür hale getirilmesi, muhtemel kazaların önüne geçilmesi ve sürücülerde trafik güvenliği bilincinin artırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

"Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı

Arazide görünce futbol topu sandı, gerçek çok başka çıktı
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu

ASELSAN'dan A Milli Takım'a dev destek
İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali

İşte Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalimiz
Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi

Diplomaside yeni adım! Bakan Fidan ilk kez o ülkeyi ziyaret etti
Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu