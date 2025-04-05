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Kütahya'da Tırın Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Yaralının durumu stabil.

Kütahya'da tır, otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gediz- Kütahya karayolunun 26. kilometresinde, Yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Gediz istikametine seyir halinde olan N.K. yönetimindeki 31 APJ 75 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, yolun sol tarafına geçerek aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Şakir Yılmaz idaresindeki 43 UZ 557 plakalı aracın üzerine devrildi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan T.E. yönetimindeki 26 AFM 680 plakalı araç ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparak yol ortasındaki trafik levhasına çarptı.

Meydana gelen feci kazada, 43 UZ 557 plakalı araç sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kütahya'da Tırın Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP BAYSAL - 3.Sayfa
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