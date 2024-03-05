Kütahya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir G. idaresindeki 20 SH 460 plakalı tır ile Ahmet Sait Gökgün yönetimindeki 43 LB 608 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 63 yaşındaki otomobil sürücüsü Ahmet Sait Gökgün olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Aynur G.'de yaralandı.

Yaralı Aynur G., ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA