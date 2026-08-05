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Kütahya'da Temmuz ayında 63 aranan şahıs yakalandı, 38'i tutuklandı

Kütahya'da Temmuz ayında 63 aranan şahıs yakalandı, 38'i tutuklandı
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve ilçe jandarma ekipleri, Temmuz ayında yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı. Bunlardan 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 21 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4 kişi ise para cezalarını ödeyerek serbest kaldı. Jandarma, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca Temmuz ayında yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT ekipleri ve ilçe jandarma komutanlıklarınca istihbarata dayalı çalışmalar ile saha faaliyetleri aralıksız sürdürüldü.

2026 yılı Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan toplam 63 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 38'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 21 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Para cezası nedeniyle aranan 4 kişi ise cezalarını ödemelerinin ardından serbest kaldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, istihbarata dayalı çalışmaların yanı sıra teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanıldığı vurgulanarak, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen faaliyetlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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