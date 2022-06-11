Kütahya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 şahıs polisten kaçamadı - Haberler

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Kütahya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 şahıs polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 şahıs polisten kaçamadı

Kütahya'da sit alanı içerisindeki Kemer Hamamı'nda izinsiz kazı yapan 3 şahıs kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Kütahya'da sit alanı içerisindeki Kemer Hamamı'nda izinsiz kazı yapan 3 şahıs kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Maruf Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi'nde sit alanında bulunan Kemer Hamamı içerisinde kaçak kazı yapan İ.Y.(31), A.G. (32) ve A.C.(45) isimli şahıslar polis tarafından fark edildi. Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan 3 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Polislerin bölgede yaptığı aramada, bir adet delici matkap, bir metre uzunluğunda demir levye ve geldikleri aracın içerisinde bir adet detektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Kemer 3. Sayfa Haberler

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