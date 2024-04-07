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Kütahya Valisi Musa Işın, Polis Haftası mevlit programına katıldı

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Kütahya Valisi Musa Işın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı ve "Polis Haftası" dolayısıyla düzenlenen mevlit programına katıldı.

Anma programında, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın huzur ve güven ortamının teminatı olduğunu belirten Vali Işın, "Görevi başında şehit olan kahraman polislerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı ve "Polis Haftası"nı büyük bir onur ve gururla kutlamanın heyecanı içerinde olduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polis Haftası Kütahya Güvenlik 3.Sayfa Politika Haberler

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