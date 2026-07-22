Otobüs kazasında yaralanan 25 kişi taburcu edildi, 6'sının tedavisi sürüyor
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden 25'i taburcu edilirken, 6 yaralının tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden 25'i taburcu edilirken, 6 yaralının tedavisi devam ediyor.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde, Altıntaş ilçesi yakınlarında meydana gelmişti. M.E.G. idaresindeki İstanbul-Kuşadası seferini yapan Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrilmişti. Kazada yaralanan 31 kişi çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Yaralılardan 13'ü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 10'u Kütahya Şehir Hastanesi'nde, 5'i Afyonkarahisar'daki hastanelerde, 3'ü ise Kütahya'daki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, tedavileri tamamlanan 25 yaralı taburcu edilirken, 6 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA