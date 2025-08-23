Kütahya'da Kültürel Miras Koruma Operasyonu

Kütahya'da Kültürel Miras Koruma Operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 4 sütun başlığı ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez ilçede bir ikamete operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet sütun başlığı ele geçirildi.

Olayla bağlantısı bulunan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kültürel mirasın korunması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
