Kütahya'da Kültürel Miras Koruma Operasyonu
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 4 sütun başlığı ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez ilçede bir ikamete operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet sütun başlığı ele geçirildi.
Olayla bağlantısı bulunan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, kültürel mirasın korunması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa