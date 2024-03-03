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Kütahya'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde asker eğlencesinin ardından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, Hakan Zengin tabancayla vurularak hayatını kaybederken, Mustafa Açıkgöz ise başına aldığı cisim darbesiyle yaralandı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Parmakören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesinin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 42 yaşındaki Hakan Zengin tabancayla açılan ateş sonucu, 40 yaşındaki Mustafa Açıkgöz de başına aldığı cisim darbesiyle yaralandı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan iki zanlının yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Açıkgöz Hakan Zengin Kütahya Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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