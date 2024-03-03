Kütahya'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Parmakören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesinin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 42 yaşındaki Hakan Zengin tabancayla açılan ateş sonucu, 40 yaşındaki Mustafa Açıkgöz de başına aldığı cisim darbesiyle yaralandı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan iki zanlının yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA