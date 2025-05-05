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Kütahya'da Kaçan Araçta İki Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Kaçan Araçta İki Şüpheli Yakalandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis, 'dur' ihtarına uymayan bir aracı kovalamaca sonucu yakalayarak içindeki iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde suç unsuru bulunamadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 2 kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir otomobili kontrol amacıyla durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Takip sırasında şüpheli araç resmi polis araçlarına ve çevredeki çeşitli noktalara çarpınca lastikleri patladı. Lastikleri kullanılamaz hale gelen araç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durmak zorunda kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, bölgede detaylı inceleme yaptı. İlk incelemelerde araçta ve şüpheliler üzerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilemezken, incelemenin derinleştirilerek sürdürüldüğü ve şüphelilerden birinin aranma kaydının bulunduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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