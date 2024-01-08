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Kütahya'da Kaçak Cinsel Gücü Artırıcı İlaç Operasyonu

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Kütahya'da polis, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araçta yaptığı aramada kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç ve faturasız emtialar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kütahya'da polisin Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araçta yaptığı aramada kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç ve faturasız emtialar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina önünde durdurulan G.D. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde cinsel gücü artırıcı ilaç ve faturasız emtialar olduğu görüldü.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda araçta yapılan aramada, 20 adet ses aktarım kablosu, 40 adet şarj aleti, 320 adet puro, 24 adet cinsel gücü artırıcı çikolata,12 adet cinsel gücü artırıcı macun, 12 adet cinsel gücü artırıcı şeker, 12 adet cinsel gücü artırıcı cezerye, 72 adet cinsel gücü artırıcı kapsül ve 49 adet oral jel ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.D. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Emniyet Müdürlüğü Kütahya Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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