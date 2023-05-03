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Kütahya'da jandarmanın nisan ayındaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kütahya'da jandarmanın nisan ayındaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 5'i tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nisan ayı içerisinde, uyuşturucu madde imal, ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 31 operasyonda yakalanan 56 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nisan ayı içerisinde, uyuşturucu madde imal, ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 31 operasyonda yakalanan 56 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nisan ayı içerisinde, uyuşturucu madde imal, ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde 31 operasyon icra edilmiş olup, 56 şüpheli yakalanmış, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 5 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucunda, 103 gram metamfetamin, 4 adet tabanca, 2 adet hassas terazi, 25 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 adet detektör, 5 adet tarihi obje, 12 bin 600 adet makaron, 4 kilogram tütün ile 395 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kütahya 3. Sayfa Haberler

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