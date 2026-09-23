Kütahya'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı

Kütahya'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da merkez ilçeye bağlı Gelinkaya köyü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını tespit eden jandarma, operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 jeneratör, 1 hilti, 50 metre elektrik kablosu ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Kütahya'da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçeye bağlı Gelinkaya köyü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 1 jeneratör, 1 hilti, 50 metre elektrik kablosu ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere haklarında soruşturma başlatıldı.