Haberler

Kütahya'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma operasyonuyla gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da merkez ilçeye bağlı Gelinkaya köyü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını tespit eden jandarma, operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 jeneratör, 1 hilti, 50 metre elektrik kablosu ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Kütahya'da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçeye bağlı Gelinkaya köyü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 1 jeneratör, 1 hilti, 50 metre elektrik kablosu ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere haklarında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta lastikçide çıkan yangın 4 iş yeri ve bir yemek şirketine sıçradı

Esenyurt'ta alevler geceyi aydınlattı! Yangın 5 iş yerine sıçradı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Marmaris'te Rusya'nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı

Rusya her yerde arıyordu, Türkiye'de yakalandı
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Aydın Didim'de dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişi Üzeyir Taşyumru çıktı

Didim'de kıyıda dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu! Kimliği belirlendi
Trump'ın konvoyu New York'ta görüntülendi: Güvenlik için birbirinin aynısı 3 makam aracı kullandı

Sonu gelmeyen konvoyu görenler aynı soruyu sordu: Trump hangisinde?

91 yaşındaki kadın maymun saldırısında hayatını kaybetti

Evinin bahçesinde yürürken maymun saldırısında can verdi
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

Fon krizinden kaç kişi etkilendi? Beklenen resmi açıklama geldi