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Kütahya'da 3 işçinin öldüğü inşaat faciasında 3 kişi tutuklandı

Kütahya'da 3 işçinin öldüğü inşaat faciasında 3 kişi tutuklandı
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Kütahya'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmada inşaat firması sahibi, taşeron firma sahibi ve şantiye şefi tutuklandı.

Kütahya'da yapımı devam eden bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı iş kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat firması sahibi, taşeron firma sahibi ve şantiye şefi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da cuma günü meydana gelen ve üç işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş kazasının ardından başlatılan adli soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen inşaat firması sahibi H.K. ile A.A.İ. ve O.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemleri ve soruşturma kapsamındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskele çöktü, işçiler metrelerce yüksekten düştü

Facia, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki yapımı süren bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta malzemelerin üst katlara taşınmasında kullanılan makara sisteminin devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çöktü.

İskelenin çökmesiyle birlikte işçiler yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 işçi hayatını kaybetmişti

Kazada ağır yaralanan Hamit Sarı (71), Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hamit Sarı, Abdullah Kaya ve Süleyman Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üç işçinin ölümü, ailelerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Kazadan yaralı olarak kurtulan S.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İşçiler Olgun, Sarı ve Kaya, otopsi işlemlerinin ardandan toprağa verildi.

İş güvenliği tedbirleri inceleniyor

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve ilgili kurumlar, iskelenin çökmesine neden olan teknik sebepler ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yeterliliğini araştırmaya başladı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, bilirkişi raporları ve teknik incelemeler doğrultusunda gözaltına alınan üç şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Kütahya'da büyük üzüntüye neden olan iş kazasıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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