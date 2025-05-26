Kütahya'da İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu

Kütahya'da İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu
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Kütahya'nın Zafertepe Mahallesi'nde bir inşaatta bekçi olarak görev yapan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Taş, kulübesinde ölü bulundu. Olay sonrası yapılan incelemelerde Taş'ın birkaç gün önce anjiyo olduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Zafertepe Mahallesi'nde bir inşaatta bekçi olarak görev yapan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Taş, sabah saatlerinde kulübesinde ölü bulundu.

Olay, 8. Saygılı Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Sabah mesaisine başlamak üzere inşaata gelen işçiler, bekçi Hasan Hüseyin Taş'ı kulübesinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında inceleme başlatırken, Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hasan Hüseyin Taş'ın yaklaşık bir hafta önce anjiyo olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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