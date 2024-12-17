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Kütahya'da Etil Alkol Kaçakçılığına Operasyon

Kütahya'da Etil Alkol Kaçakçılığına Operasyon
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Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan operasyonda, etil alkol üretimi ve satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 24 litre etil alkol ve 7 adet etil alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 litre etil alkol ve 7 adet etil alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Simav ilçesinde etil alkol üretimi ve satışı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheli şahsın adreslerine yönelik bir çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerine temizlik malzemesi adı altında kargo yoluyla etil alkol yapımında kullanılan sıvı maddeler getirildiği tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüphelilere ait 3 ikamet adresi ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda; 24 litre etil alkol olabileceği değerlendirilen sıvı madde ve 7 adet etil alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Operasyon sonrası şüpheliler C.D. (51), M.A. (54) ve R.A. (60) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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