Kütahya'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Kütahya'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, son iki haftada gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin 69 kişiyi sorguladı, çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 16 bin 69 vatandaş sorgulandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 16 bin 69 şahıs ve 3 bin 915 araç kontrol edilirken, 120 umuma açık işletme, 114 park ve bahçe, 106 ticari taksi ile 130 motosiklet denetlendi. Uygulamalar neticesinde 37 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 22'si tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Denetimlerde ayrıca 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet kesici alet ele geçirildi. Kayıp olarak aranan 31 şahıs bulunurken, 33 yoklama kaçağı hakkında da gerekli işlemler yapıldı. 105 kişiye ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 44 olayda 67 şüpheli yakalandı, 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 254 gram narkotik madde ile 389 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde ise 9 bin 980 adet makaron, 27 litre kaçak alkol, tarihi eser olduğu değerlendirilen 27 obje ve 97 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
