Kütahya'da Düğün Yemeğinden Zehirlenme Şüphesi: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 21 kişi hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, bir düğün organizasyonuna katılan davetlilerden 21'i, yemek yedikten bir süre sonra bulantı, kusma ve ishal şikayetleri yaşadı. Rahatsızlanan vatandaşlar, kendi imkanları ve ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Hastaların genel durumları iyi olup gerekli tıbbi müdahaleleri yapılmış ve takipleri sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi. - KÜTAHYA