Haberler

Kütahya'da Düğün Yemeğinden Zehirlenme Şüphesi: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da Düğün Yemeğinden Zehirlenme Şüphesi: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir düğün organizasyonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastaların durumu iyi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 21 kişi hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, bir düğün organizasyonuna katılan davetlilerden 21'i, yemek yedikten bir süre sonra bulantı, kusma ve ishal şikayetleri yaşadı. Rahatsızlanan vatandaşlar, kendi imkanları ve ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Hastaların genel durumları iyi olup gerekli tıbbi müdahaleleri yapılmış ve takipleri sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci

Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı

Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.