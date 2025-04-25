Kütahya'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Kütahya'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem anı ana caddeye bakan bir evin ve çiftlik evinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kütahya'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem anı ana caddeye bakan bir evin ve çiftlik evinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - 3.Sayfa