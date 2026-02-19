Haberler

Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Kütahya'nın Meydan Mahallesi'nde bir çay evinde meydana gelen bıçaklı saldırıda Y.K. ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

  • Kütahya'da bir çay evinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı.
  • Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da bir çay evinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir çay evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, çay ocağında müşteri olarak bulunan Y.K.'ya bıçakla saldırdı.

KAÇAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Omuz ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Y.K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin çay evine girerek Y.K.'yı bıçakladığı anların yer aldığı görüldü. Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
