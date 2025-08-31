Kütahya'da AFAD Ekipleri Mahsur Kalan Keçileri Kurtardı
Kütahya AFAD ekipleri, Enne Mahallesi Tabiat Parkı bölgesindeki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçiyi başarılı bir operasyonla kurtardı.
Kayalık alanda keçilerin aşağı inemediğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kütahya AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı 4 arama kurtarma teknikeri sevk edildi.
Güvenlik önlemlerini alarak kayalıklara inen ekipler, ip yardımıyla mahsur kalan keçileri bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumları iyi olan keçiler, daha sonra sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa