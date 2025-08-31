Kütahya'da AFAD Ekipleri Mahsur Kalan Keçileri Kurtardı

Kütahya'da AFAD Ekipleri Mahsur Kalan Keçileri Kurtardı
Kütahya AFAD ekipleri, Enne Mahallesi Tabiat Parkı'ndaki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçiyi başarılı bir operasyonla kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik önlemleri alarak keçilere ulaştı ve sağlıklı bir şekilde kurtararak sahibine teslim etti.

Kütahya AFAD ekipleri, Enne Mahallesi Tabiat Parkı bölgesindeki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçiyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

Kayalık alanda keçilerin aşağı inemediğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kütahya AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı 4 arama kurtarma teknikeri sevk edildi.

Güvenlik önlemlerini alarak kayalıklara inen ekipler, ip yardımıyla mahsur kalan keçileri bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumları iyi olan keçiler, daha sonra sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA

