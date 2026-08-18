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Kütahya'da 70 Bin TL'lik Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kütahya'da 70 Bin TL'lik Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
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Kütahya'da bir iş yerinin kapısını zorlayarak yaklaşık 70 bin TL para ve çeşitli malzemeler çalan şüpheli, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 20 bin 583 TL değerinde 195 parça malzeme ve olayda kullanılan kıyafetler ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da bir iş yerinin kapısının zorlanması suretiyle gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin TL para ile çeşitli malzemelerin çalındığı hırsızlık olayı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; bir miktar nakit para, iş yerine ait olduğu değerlendirilen toplam 20 bin 583 TL değerinde 195 parça muhtelif malzeme ile olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen kıyafetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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