Haberler

Kütahya'da durdurulan araçta 5 milyon makaron ele geçirildi

Kütahya'da durdurulan araçta 5 milyon makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 5 milyon 190 bin adetten fazla boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince durdurulan bir araçta 5 milyon 190 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durumu şüpheli görülen bir araç durdurularak yapılan aramada, 519 koli içerisinde toplam 5 milyon 190 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Döviz bürosuna gidecekler dikkat! Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı

Döviz bürosuna gidecekler dikkat! O ülkenin parası tabeladan çıkarıldı
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
title