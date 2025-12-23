Kütahya'da durdurulan araçta 5 milyon makaron ele geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durumu şüpheli görülen bir araç durdurularak yapılan aramada, 519 koli içerisinde toplam 5 milyon 190 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA