Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afad, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 13.71 kilometre altında oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YERİN 13 KİLOMETRE ALTINDA MEYDANA GELDİ
AFAD, depremin saat 23.54'te yaşandığını bildirdi. Merkez üssü Simav ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 13.71 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa