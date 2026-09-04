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Kütahya'da kayıp genç için arama sürüyor

Kütahya'da kayıp genç için arama sürüyor
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Kütahya’da 23 Ağustos’ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Halil Göz’ün bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kütahya'da 23 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Halil Göz'ün bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Halil Göz'den 12 gündür haber alınamıyor. Göz'ün bulunması için polis ve AFAD ekipleri tarafından geniş kapsamlı arama çalışması yürütülüyor.

Ormanlık alanlar taranıyor

Ekipler, Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki ormanlık alanlar ile Evliya Çelebi Mezarlığı ve çevresinde arama yapıyor. Ok Meydanı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeler ile Kütahya Hisar Kalesi'nin alt kısmındaki ormanlık alanlar da ekipler tarafından kontrol ediliyor. Aramalarda su kuyuları, yoğun çalılıklar, mermer ocağı çevresi ve ulaşılması güç arazi bölümleri de tek tek inceleniyor.

Karadan sürdürülen çalışmalara dronlarla yapılan havadan taramalar da eşlik ediyor. Ekipler, geniş bölgeleri havadan ve karadan tarayarak Halil Göz'e ulaşmaya çalışıyor. Şu ana kadar yapılan aramalarda Halil Göz'e ilişkin herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmaları farklı noktalarda devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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