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Kütahya Altıntaş'ta iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Kütahya Altıntaş'ta iki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Altıntaş-Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve diğer ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan Ayşe Y. (67), Ayşe (80) ve Ömriye T. (50) ise kazada yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ayfer Yorulmaz ve Seher Efe Koca'nın cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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