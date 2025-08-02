Kuşadası'nda Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmenlere Müdahale

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.

Edinilen bilgiye göre önceki gün sabah saat 05.20 sıralarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salında toplam 21 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı.

Kurtarılan göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN