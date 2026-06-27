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Kuşadası'nda 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan kadın şahıs yakalandı

Kuşadası'nda 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan kadın şahıs yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. isimli kadın hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlam' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. (40) isimli kadın hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü sevk edildiği adliyedeki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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