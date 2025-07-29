Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yol ortasında bir grup tarafından yumruk ve sopalarla öldüresiye dövüldü. Şahsın adeta linç edildiği anlar kameraya yansıdı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Aydın Bulvarı üzerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup,bir şahsa saldırdı.
ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
Sebebinin küfür ve hakaret olduğu iddia edilen olayda yumruk ve sopalarla öldüresiye dövülen şahıs, bir motosikletin üzerine yığılarak hareketsiz kaldı. Şahıs, öfkeli grubun elinden vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılabildi.
O ANLAR KAMERADA
Feci olayın görüntüleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, adeta linç edilen şahsın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa