Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler

Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
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Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yol ortasında bir grup tarafından yumruk ve sopalarla öldüresiye dövüldü. Şahsın adeta linç edildiği anlar kameraya yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Aydın Bulvarı üzerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup,bir şahsa saldırdı.

Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Sebebinin küfür ve hakaret olduğu iddia edilen olayda yumruk ve sopalarla öldüresiye dövülen şahıs, bir motosikletin üzerine yığılarak hareketsiz kaldı. Şahıs, öfkeli grubun elinden vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılabildi.

Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler

O ANLAR KAMERADA

Feci olayın görüntüleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, adeta linç edilen şahsın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

10 KİŞİ 1 ADANA VURMASI ADAMLIK DEĞİL KONU TACİZ DEĞİLSE

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