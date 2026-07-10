Otomobil sürücüsünün kaçtığı kazada bir kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki trafik kazasında, seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AUJ 304 plakalı motosikleti kullanan Muhammed V.D., bulvar üzerinde seyir halindeyken tali yoldan çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed V.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Nurullah H. kazayı yara almadan atlattı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı