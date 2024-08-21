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Kuşadası'nda Kaçak Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Melih Ayvaz, dokunduğu aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhmale kurban gittiği iddia edilen çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Melih Ayvaz, dokunduğu aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhmale kurban gittiği iddia edilen çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Melih Ayvaz, kaçak elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayvaz'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümü büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, site yönetiminin savcılık tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Elektrik akımına kapılarak hayata veda eden Ayvaz, Kuşadası Ege Mahallesi Akkuş Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Olan çocuğa oldu"

Site sakinlerinden Ayfer Timin, akşam yaşanan seslerle dışarıya çıktığını belirterek, "Olay günü burası ana baba günü gibiydi. Çocuk elektrik akımına kapılmış. Ben buradaki evi alalı iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıldır ihmaller bitmiyor. Hatta havuzumun kabloları bile içinde geziyor. Defalarca toplantı yapalım istedik. 'Eğer bu işi yapamıyorsanız, bırakın' dedim. Yani aşırı derecede ihmalkarlık var; asansöründen, havuzundan tutun yani çevre düzenlemesinden tutun ve bu direk maalesef. Bu direkte daha önce bir bayan hafif bir titreşim yaşamış o da paylaşmış ama olan çocuğa oldu. Site yönetimine defalarca söyledik ama kimse dinlemedi. Havuz için 'defalarca para topladınız, bu kablolar suyun içinde gizlenmemiş, bu çocukların canı bu kadar ucuz mu' dedik. 'Yapılacak' dediler ama yapılmadı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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