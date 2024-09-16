Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan tarafından geri itilen 31 düzensiz göçmen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Milli Park kıyılarına ulaşarak jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında geri itilerek kendi imkanlarıyla karaya çıkmış. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler sonrası Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanlıların geri ittiği ve kendi imkanlarıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesi Milli Park kıyılarına ulaşan 31 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Milli Park sınırları içerisinde kıyı kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bilgisine ulaştı. Yapılan ihbar üzerine Jandarma Asayiş Komando ve Asayiş Timleri tarafından bölgede yapılan arama ve araştırma sonucu 31 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Sisam (Sasom) Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından geri itildiği ve kendi imkanları ile geri dönerek karaya çıktıkları tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler
Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title