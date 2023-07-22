Kurtköy'de tartışan çift oturdukları evi yaktılar

İSTANBUL - Pendik Kurtköy'de iddiaya göre bir süredir sevgili olan bir çift, önce tartışıp ardından oturdukları evi yaktılar.

Olay, Pendik İlçesi'nin Kurtköy mahallesinde bir sitenin giriş katında yaşandı. İddiaya göre bir süredir sevgili hayatı yaşayan isimleri öğrenilemeyen bir çift, önce evin içinde tartıştılar. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. İki sevgili oturdukları evi henüz belirlenemeyen bir nedenle ateşe verdi. Bağırış seslerini duyan çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ve polise haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evi yakan sevgililerden biri olan kadını göz altına aldı. Evi ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçan kadının sevgilisi iddia edilen adam da kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı duyan vatandaşlar, "Baktım çıkıyor, herkes bakıyor ve herkes penceredeydi. Bizim bildiğimiz ailevi durumlardan bu olay oldu. Dost hayatı yaşıyorlardı. ya adam, ya da kadın evi yaktılar biz de bilmiyoruz tam olarak sonra adam olay yerinden kaçtı. Kadın da engelli çocuğuyla yakalandı"