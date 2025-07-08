Küre'de Saman Yüklü Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Küre'de Saman Yüklü Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde devrilen saman yüklü traktörün altında kalan sürücü Dursun Arıcı ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Arıcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde devrilen saman yüklü traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaz,a Küre ilçesine bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Arıcı idaresindeki saman yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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