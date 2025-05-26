Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurban pazarında denetim sırasında polislere saldıran 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazarda denetim yaparken, bazı besiciler denetime karşı çıktı. Bunun üzerine veterinerler ile besiciler arasında tartışma yaşandı.

POLİSLERE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak besiciler yine de kontrole izin vermedi. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Besiciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis de havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

5 POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırı büyük tepki çekerken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, 5 polis memurunun saldırıda yaralandığını açıkladı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya ayrıca polislere saldırdığı tespit edilen 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.

Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.