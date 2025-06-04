Kurban Bıçağıyla Koşan Şahsın Yaraladığı Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Bilettiği bıçakla koşarken çarptığı adamı yaraladı

AKSARAY - Aksaray'da kurban bıçağını bilettikten sonra poşete koyup koşarak giden şahsın, poşetteki bıçağın yanından geçen bir vatandaşa çarpması sonucu vatandaş bacağından yaralandı.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kurban keseceği bıçağı biletmek için cadde üzerindeki bıçakçıya gelen yabancı uyruklu A.A. (71), bıçağını bilettikten sonra poşete koyup koşarak evine doğru yola çıktı. Kaldırımdan koştuğu esnada şahsın elindeki bıçak poşeti yine aynı kaldırımda yürüyen O.S. isimli şahsın bacağına çarptı. Bıçağın temas etmesiyle vatandaş bacağından yaralanırken, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.