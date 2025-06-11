Kurban Bayramında Eski Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Kurban Bayramında Eski Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Zonguldak'tan Kurban Bayramı ziyareti için Sakarya'ya giden Emir K., eski eşi R.D. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. R.D., adliyeye sevk edildi.

Bayramda eski eşini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi

SAKARYA - Kurban Bayramı ziyareti için Zonguldak'tan Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çocuklarının yanına gelen eski eşini silahla ateş ederek öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen Emir K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski kocası R.D. ile çocuklarının evinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla eski eşi Emir K.'ye ateş etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski koca R.D. ise gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

R.D. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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