Kurban Bayramı Ziyaretinde Kanlı Tartışma: Eski Eşini Vurarak Öldürdü

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Zonguldak'tan Sakarya'ya Kurban Bayramı ziyareti için giden Emir K., eski eşi R.D. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından R.D. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kurban Bayramı ziyareti için Zonguldak'tan Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çocuklarının yanına gelen eski eşini tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen Emir K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski kocası R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eski eşi Emir K.'ye ateş etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski koca R.D. ise gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

R.D. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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