Kurban Bayramı'nda Acemi Kasapların Hastane Ziyareti

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasapların Hastane Ziyareti
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Samsun'da kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kazaların önüne geçilemediği bayramda, birçok kişi çeşitli yaralanmalarla acil servislere gitti.

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar acillerin yolunu tuttu

SAMSUN - Samsun'da kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerinin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Ancak, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu. Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı. Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken, kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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