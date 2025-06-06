Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Van'da acemi kasaplar 144 yaralı ile hastanelere başvurdu. Tecrübesizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Van'da acemi kasaplar yine kendilerini yaralarken, kent genelinde 144 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Van'da her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar iş başındaydı. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik ve tecrübesizlik nedeniyle kendilerini yaralayan 144 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kent merkezindeki hastaneler başta olmak üzere il genelinde sağlık kuruluşlarında yoğunluk yaşandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı.

Bazı yaralılar ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, durumu ciddi olanlar müşahede altına alındı. Yetkililer, kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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