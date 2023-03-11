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Kur'an kursunda çocukları darbeden şahıs kendini böyle savundu

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından, Kur'an kursunda dayak iddiasına açıklama Büyükçekmece'de bulunan bir Kuran kursunda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin 25 Şubat'ta tutuklandığını açıkladı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından, Kur'an kursunda dayak iddiasına açıklama
İSTANBUL - Büyükçekmece'de bulunan bir Kuran kursunda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin 25 Şubat'ta tutuklandığını açıkladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli Sedat Çomak çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandığı açıklandı. Şüpheli Sedat Çomak emniyetteki ilk ifadesinde çocukların kendisiyle dalga geçtikleri için dövdüğünü söyledi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kuran-ı Kerim Büyükçekmece Cumhuriyet 3. Sayfa Yerel Haberler

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