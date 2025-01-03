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Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı

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Giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla 79 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a benzetilen 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülerinin ardından tutuklandı. Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayakları altına aldığı anlar yer alıyor.

79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları yasa boğuldu. Tayfur'un vefat ettiği hastaneye gelenler arasında giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla ünlü sanatçıya benzetilen 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü de yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Ünlü'nün hastane önüne geldiği anlarda sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayaklarıyla ezdiği anlar yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı

ÜNLÜ'DEN MONTAJ İDDİASI

Talha Siraç Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videodaki kişinin kendisi olmadığını ve montaj olduğunu öne sürmüştü.

TUTUKLANDI

Antalya'da Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ünlü, çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Talha Siraç Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMesut Zorer:

ben bu şahsiyetiı ekranlarda görmek istemiyorum lütfen haber vapmayın.

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

17 yaşında ve dinsiz çevresi zeki insanlarla dolu demek ki şanslıymış.Tek yanlışı video kaydı.İtaat etmeyen insanları severim.Uyumsuzlar iyidir.

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