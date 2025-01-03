Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı

79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları yasa boğuldu. Tayfur'un vefat ettiği hastaneye gelenler arasında giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla ünlü sanatçıya benzetilen 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü de yer aldı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Ünlü'nün hastane önüne geldiği anlarda sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayaklarıyla ezdiği anlar yer aldı.

ÜNLÜ'DEN MONTAJ İDDİASI

Talha Siraç Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videodaki kişinin kendisi olmadığını ve montaj olduğunu öne sürmüştü.

TUTUKLANDI

Antalya'da Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ünlü, çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Talha Siraç Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.