Kumardan Kazanılan Para Anlaşmazlığı Tartışmasında Adam Öldürme

Olay, 2 Nisan'da saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında para anlaşmazlığı bulunan Nihat Günözü ile Abdullah Ertuğrul, iş yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günözü, yanında taşıdığı tabanca ile Ertuğrul'un başına tek el ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ertuğrul, hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Günözü ise tutuklandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Günözü, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ölen Ertuğrul'un eşi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'KAÇMA FIRSATIM OLSAYDI, KAÇARDIM'

Savunmasını yapan Günözü, uzun süre hapis yattığını ve ıslah olduğunu belirtti. Olay günü Abdullah Ertuğrul ile aralarında çıkan tartışmada kıraathanedeki kişilerin araya girdiğini ileri süren Günözü, sonrasında kendisine ait restorana gittiğini anlattı. Günözü, "Dükkanın önüne gittiğimde maktulün sesi geliyordu. Dükkanın içine girmek istediğimde, bana arkamdan sandalye ile vurdu. Düştüm. Korkutmak amaçlı silah çektiğim doğrudur. Böyle bir musibetin içine nasıl girdim, bilmiyorum. Kaçma fırsatım olsaydı; kaçardım. Özgürlüğün kıymetini bilen birisiyim. Yaşadıklarımın şokundayım. Keşke ben ölseydim de bir suçlu olarak huzurunuza çıkmasaydım" dedi.

'ABDULLAH'IN İSTEDİĞİ PARA, KUMARDAN KAZANDIĞI PARAYDI'

Duruşmaya katılan tanık Mert Ç., kıraathanede garson olarak çalıştığını anlattı. Nihat Günözü ile Abdullah Ertuğrul'un olay günü bir masada 'Yanık' adlı oyunu oynadıklarını söyleyen Mert Ç., "İkisi oynarken Abdullah Ertuğrul, 'Benim paramı ver' dedi. Nihat da 'Yok' diye cevap verdi. Nihat Günözü, Abdullah Ertuğrul'u yan tarafa, lokantaya çağırdı. Bu tartışma sırasında Nihat'ın, Abdullah Ertuğrul'a küfür ettiğini duydum. Nihat kendi restoranına geçti. Abdullah Ertuğrul'un Nihat'ın arkasından gittiğini gördüm. Ancak ben kahvede kaldım. 10 dakika sonra silah sesi duydum. Silahı sağ elinde gördüm sonra saklamış. Elinde silah olmadan dışarıya çıktığını gördüm. Polis gelmeden önce sanığın kaçtığını görmedim. Polis geldikten sonra kaçmaya çalıştı diye hatırlıyorum. Sanık silahla ateş etme sonrasında maktul için 'Kendini vurdu' diye söyledi. Seydo ağabeyler de 'İnanmıyoruz' diye söyledi. Daha öncesinde maktul ile sanığın tartışmaları olduğunu veya birbirlerine hakaret ettiklerini duymadım. O gün Abdullah'ın istediği para, kumarda kazandığı paraydı. Bunu Nihat'tan istemişti" diye konuştu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Günözü'yü 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.